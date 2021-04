Во 38 коло на турската Супер лига, во 27 минута од мечот судијата досуди пенал откако еден играч на Аланија го собори Енер Валенсија во сопствениот шеснаесетник. Судијата Јашар Урурлу досуди пенал, но ја повлече одлуката по реакција на ВАР собата. Луѓето од ВАР собата му сугерирале на судијата дека фудбалерот на Фенер бил во офсајд пред да биде направен прекршок врз него. Фенер смета дека е оштетен во оваа ситуација и поради грешка на ВАР и поради грешка на судијата. Тие изглегоа со официјално соопштение. Ова реми може да ги чини и титула.

Од Фенер велат дека одлуката да се поништи пеналот е кршење на правилата на фудбалот и дека мечот мора да се преигра затоа што не се работи за судиска грешка туку грешка на системот за следење на ситуациите пред головите, во случајот ВАР.

Мечот заврши без голови, а Фенер сега има пет бодови помалку од лидерот Бешикташ по 36.кола. До крајот на сезоната ќе се одиграат уште четири натпревари.

Meanwhile in Turkey… Fenerbahçe want the Alanyaspor match replayed after being held to a goalless draw yesterday.

