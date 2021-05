Екипата на Арсенал лесно и со 2:0 го совлада Њукасл на „Сент Џејмс Парк“ во рамките на 34. коло на Премиер лигата. Резултатот го отвори Мохамед Елнени во 6. минута, а конечниот резултат го постави Обамејанг по одличната акција на соиграчите и додавањето на Мартинели. Ова е седми меч по ред како Арсенал го победува Њукасл (шест во Премиер лигата и еднаш во ФА Купот). Притоа на последните шест нема примено ни гол од нив.

На табелата Арсенал е на деветтото место, а Њукасл е на 17. позиција веднаш над опасната зона.

Mohamed Elneny scores his first Premier League goal for Arsenal! Great start from the Gunners

Newcastle United 0-1 Arsenal #NEWARSpic.twitter.com/dcHPsj2wQt

