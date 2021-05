Легендата на Манчестер Јунајтед, Рој Кин е разочаран што не се одигра натпреварот меѓу Манчестер Јунајтед и Ливерпул, но вели дека семејството Глејзер мора да сразбере дека навивачите се сериозни во протестите.

The moment fans stepped onto the pitch to protest against the Glazers 🔰 #mufc #mujournal #GlazersOut pic.twitter.com/QkNKD2PPmO

