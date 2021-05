Навивачите на Манчестер Јунајтед упаднаа на теренот на стадионот „Олд Трафорд“ во знак на протест против сопствениците на клубот семејството Глејзер. Како што е познато пред извесно време Јунајтед сакаше да влезе во новоформираната Суперлига, но откако го виде гневот на навивачите ја повлече одлуката.

Фановите не се задоволни од работата на газдите на Јунајтед и решија да го искажат револтот на овој начин, пред мечот против Ливерпул во Премиер лигата кој е закажан за 17:30 часот. Дел од фановите протестираа и пред хотелот каде што престојуваа играчите на Јунајтед пред натпреварот.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club’s owners after getting inside their Old Trafford stadium.

Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021