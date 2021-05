Лутите навивачи на Манчестер Јунајтед упаднаа денеска на теренот на Олд Трафорд, за да го искажат револтот против сопствениците на клубот.

Токму од тука мечот со Ливерпул е одложен, и не почна во 17:30 часот.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club’s owners after getting inside their Old Trafford stadium.

Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021