Зенит е крунисан за нов шампион на Русија. Клубот од Санкт Петербург ја освои титулата во руската Премиер лига, а потоа играчите и тренерите ги добиваа медалите за освоеното прво место. Меѓу нив се најде и „Deadpool“, суперхеројот на Марвел.

Не е вистинскиот нормално. Артјом Ѕјуба преправен во овој маскиран јунак заедно со синот се качија на бината и го земаа медалот наменет за шампион.

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK

— Russian Football News (@RusFootballNews) May 2, 2021