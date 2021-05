Неретко, фудбалерите се служат со разни оружја само да го деконцетрираат или го демотивираат противникот, и да го победат на крајот.

Еден таков обид имаше и фудбалерот на Фулам, Боби Рид кој што на неколку пати се обиде да му ги соблече ракавиците на Едуард Менди, голманот на Челзи.

Камерите го „уловија“ играчот на Фулам, но тоа не го спречија Менди повторно да го заврши мечот со „чиста мрежа“.

🚨MATCHDAY🚨

💥NEVER SEEN BEFORE💥

Fulham player, Bobby Reid tried to take off Edouard Mendy’s gloves, when corner kicks were taken.

He managed to unstrap his gloves twice. #ChelseaExeterTV #CFC pic.twitter.com/EDdtUAlL95

— Chelsea Exeter TV (@ChelseaExeterTV) May 1, 2021