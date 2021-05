Расел Вестбрук ја одбележа вчерашната вечер во НБА-лигата. Во еден од најефикасните натпревари, Вашингтон ја совлада Индијана со 154-141, а Вестбрук постави нов личен рекорд.

Мечот го заврши со 14 поени, 21 скок и 24 асистенции. Ова е трет натпревар во НБА-лига во кој еден играч успеал да има 20 или повеќе асистенции и скокови. Претходно тоа го стори Вилт Чембрлен во сезоната 1967/68, а пред две години токму тоа го стори Вестбрук како член на Оклахома, имаше 20 поени, 21 асистенција и 20 скока.

It’s official.

Russell Westbrook has the third 20-rebound, 20-assist game in NBA history.

The other two?

• Wilt Chamberlain (Feb. 2, 1968)

• Russell Westbrook (April 2, 2019)

— Fred Katz (@FredKatz) May 4, 2021