Серхио Агуеро во 85. минута влезе во игра на дуелот меѓу Манчестер Сити и ПСЖ во Лигата на шампиони (2-0). Ова беше последен настап на аргентинскиот фудбалер во ова натпреварување на домашен терен, после десет години по крајот на сезоната го напушта клубоѕ.

Тој вчера постана хит на социјалните мрежи, а причината е неговата рекација по грешката на четвртиот судија.

Sergio Aguero was amused when the fourth official got his number wrong ( @btsportfootball) pic.twitter.com/H4Nbo9456D

— B/R Football (@brfootball) May 4, 2021