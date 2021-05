Томас Тухел го предводеше Челзи до третото финале во Лигата на шампионите, во која има само една титула од 2012 година. До последната фаза од битката за тронот, премиер-лигашот дојде откако го совлада Реал Мадрид со 2-0, кој пак остана на рекордните 13. титули.

1 – @TTuchelofficial (@ChelseaFC) is the 1st manager in the history of #ChampionsLeague and European Cup to reach the final in consecutive seasons with different clubs. Versatile. #CHERMA pic.twitter.com/QRc1zAYqOx

— OptaFranz (@OptaFranz) May 5, 2021