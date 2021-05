Во европскиот фудбал се случуваат многу нешта, па и вакви како ова авест која доаѓа од Романија. Имено, по мечот од елитното фудбалско натпреварување во Романија меѓу Клуж и Академија Клинчени, еден фудбалер остана на паркингот пред стадионот, откако соиграчите и возачот на автобусот тргнаа без него и го заборавија на паркингот.

Средниот бек Овидиу Хобан потрча по клупскиот автобус, чиј возач не забележа дека едно место останало празно.

The amazing video of the day in Romania.

CFR’s bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 6, 2021