Белоруската тенисерка Арина Сабаленка го освои Мастерсот во Мадрид, откако во финалето ја победи Австралијката Ешли Барти со 2:1 во сетови.

Иако седмата тенисерка во светот беше аутсајдер против лидерката на ВТА-листата, таа успеа да стигне до 10-от и најважен трофеј во кариерата со победа од 6:0, 3:6, 6:4 за час и 41 минута игра.

Sabalenka

@SabalenkaA upsets World No.1 Barty 6-0, 3-6, 6-4 to clinch a 10th career WTA title at the @mutuamadridopen!#MMOPEN pic.twitter.com/8xjmrME3Dt

— wta (@WTA) May 8, 2021