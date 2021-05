Барселона и Атлетико Мадрид денеска во 16:15 часот на „Камп Ноу“ ќе ги вкрстат копјата во Ла Лига, дуел кој можеби ќе биде одлучувачки за титулата во Шпанија.

Во центарот на вниманието денеска ќе биде Луис Суарез кој ќе сака одмазда над својот поранешен тим. Суарез кој беше избркан од таборот на Барселона, сега ќе „гризе“ за својот Атлетико да оствари победа, и да се доближи до титулата. Суарез остана пријател со играчите, но затоа има намера да се одмази на Роналд Куман затоа што по неговото доаѓање, беше првиот кој се ослободи од Уругваецот и го испрати во Атлетико.

Од друга страна одличната форма на Лионел Меси е адутот на Барселона за победа во овој дуел, што ќе биде важна за Барса во битката за титулата. Барса веќе „прокоцка“ многу бодови, па нема веќе право на грешка.

Барселона, на социјалните мрежи се посвети токму на Суарез. Постираше слика на фудбалерот, со порака: „Сега ривали, но засекогаш пријатели“.

First teammates. Then opponents. Always friends. @LuisSuarez9 pic.twitter.com/S3AuiEjR0E

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2021