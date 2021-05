На мечот меѓу Астон Вила и Манчестер Јунајтед кој заврши со победа на „Ѓаволите“ со 1:3 голот за 1:1 беше дело на Бруно Фернандес од пенал во 52. минута. Со тоа беше поставен нов рекорд во најсилната англиска лига – Премиер лигата.

Тој погодок беше 113 оваа сезона со што е соборен претходниот рекорд од сезоната 2006/07 кога беа изведени вкупно 112 пенали.

Со оглед дека е 35. коло, а до крајот има уште три кола можно е овој да се подобри овој рекорд.

Што се однесува до Бруно Фернандес, тој го реализираше 13-тиот пенал за Манчестер Јунајтед оваа сезона што претставува нов клупски рекорд во една сезона.

1⃣1⃣3⃣✅

Bruno Fernandes’ penalty was the 113th taken this season, breaking the all-time #PL record of 112 previously set in 2006/07 pic.twitter.com/m4j4kddzgQ

— Premier League (@premierleague) May 9, 2021