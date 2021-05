Синоќа во НБА лигата беше испишано ново поглавје во НБА лигата. Расел Вестбрук собори рекорд стар 47 години по бројот на „трипл-дабл“ учиноци, кој досега беше во сопственост на легендарниот Оскар Робертсон.

Во поразот на Вашингтон на гостувањето кај Атланта од 125-124, Вестбрук запиша 28 поени, 21 асистенција и 13 скока, што е негов 182. „трипл-дабл“ во кариерата.

Голден Стејт успеа да го запре победничкиот поход на лидерот на Западот, Јута, која беше поразена на гостувањето кај „Вориорс“ со 119-116. Неверојатниот Стеф Кари со 36 поени ги предводеше домашните до голем триумт, додека кај гостите Кларксон и со 41 поен не успеа да ја задржи Јута на победничка патека.

НБА РЕЗУЛТАТИ:

Атланта – Вашингтон 125-124

Кливленд – Индијана 102-111

Мемфис – Њу Орлеанс 115-110

Сан Антонио – Милвоки 146-125

Голден Стејт – Јута 119-116

Портланд – Хјустон 140-129

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for setting the ALL-TIME RECORD for TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/pTuaUaEr1i

— NBA (@NBA) May 11, 2021