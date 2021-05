Милан пред неколку кола беше во конкуренција за титулата, но едноставно не успеја да држи чекор до градскиот ривал Интер.

Иако до крајот останаа уште три кола, во таборот на „росонерите“ размислуваат за новата сезона. Денеска ги претставија новите дресови, станува збор за гарнитурата со која ќе настапуваат на голем дел од мечевите.

Fast Milan, faster kit 🔴⚫

Get it now!#MoveLikeMilan #SempreMilan @pumafootball

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021