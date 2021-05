Манчестер Сити после една сезона доминација на Ливерпул, се врати на шампионските патеки. Вечерва со поразот на Јунајтед од Лестер на домашен терен, почна славјето во синиот дел на Манчестер.

Ова беше седма титула за тимот на Сити во историјата, а овој тим може сезонава да го направи и најголемиот успех во историјата со освојување на пехарот во Лигата на шампионите. За потсетување Сити ќе игра против Челзи во битка за големиот трофеј на 29 мај. Но, местото на одигрување останува непознаница.

We’ve got one take at this! Let’s go!

What a season! What a ride! 🏆

🔊 Sound ON!

🎥 Watch ’til THE END!

🤝 @etihad

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Kh9y9wAK6w

— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021