УЕФА одлучила, сепак, да го премести финалето во Лигата на шампионите од Истанбул во Лондон или Лисабон, објави на Твитер италијанскиот новинар Николо Шира.

Конечната одлука ќе биде објавена денеска. Според информациите, УЕФА ги разгледуваше опциите за трансфер на последниот натпревар од Лигата на шампионите на кој ќе играат Манчестер Сити и Челзи од Турција во друга земја. Една од приоритетните опции е натпреварот да се пресели на стадионот „Вембли“ во Лондон.

ФА на Англија претходно започна преговори со УЕФА за преместување на финалето во Лигата на шампионите. Како компензација, УЕФА е подготвена да им понуди на турските власти одржување на финалниот меч од Лигата на шампионите во сезоната 2022/2023, кој првично требаше да се одржи во Минхен.

Финалето во Лигата на шампионите оваа година треба да се одигра на 29 мај.

#UEFA have decided to move the #UCL Final (ManCity vs Chelsea) from Istanbul to Lisbona or London. A decision will be expected on the next hours https://t.co/iIhPA83rxc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2021