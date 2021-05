Финалето во Лигата на шампионите меѓу Манчестер Сити и Челзи ќе се игра на стадионот „Драгао“ во Порто. Ова ќе биде финалната одлука на УЕФА, соопшти вечерва „Скај Спортс“. Според информацијата, УЕФА решила да се откаже од Истанбул, откако стана јасно дека стадионот „Ататурк“ во Истанбул нема да може да собере доволно навивачи од двете екипи финалисти, поради тоа што земјата е ставена на „црвената листа“ поради ширењето на Ковид-19.

Со оглед на тоа што англиските клубови играат во финалето, идејата беше мечот да се одржи на Вембли, но поради строгите мерки во Велика Британија, и тоа е неизводливо. УЕФА се уште ја нема потврдено веста, но се очекува конечна објава наскоро.

The #UCL final between Chelsea and Manchester City will be moved to Porto’s Estadio do Dragao from Istanbul

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 12, 2021