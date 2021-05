И покрај победата во големото дерби против Манчестер Јунајтед, се чини дека “врие“ во Ливерпул, и тоа по потегот на Садио Мане по завршување на дербито кога Сенегалецот го “откачи“ својот тренер, кога не сакаше да се поздрави со Клоп.

Медиумите на Островот брујат за ова, а Клоп се чини дека и покрај се нема јавно да го критикува својот фудбалер.

“Немам проблем со Мане. Одлуката да не биде стартер ја донесов многу доцна. Обично играчите го знаат тимот многу порано, но сега не беше така“ посочи Германецот.

Инаку Мане остана на клупата, во нападот беа Жота, Фирмињо и Салах. Во 74.минута Сенегалецот влезе место Жота, а по мечот, како што се гледа од видеото одби да се ракува со својот тренер незадоволен од тоа дека не бил стартер на мечот со Манчестер Јунајтед.

🗣”There is no problem.”

Jurgen Klopp said there is no problem between himself and Sadio Mane after he got a frosty reception from the Liverpool winger at full-time pic.twitter.com/mFADPn3bNT

— Football Daily (@footballdaily) May 13, 2021