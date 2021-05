Челниците на Формула 1 го повлекоа турското Гран при од календарот што требаше да се вози во јуни во Истанбул, но поради рестрикциите во оваа држава поради КОВИД-19 истата е откажана. ГП на Истанбул ја замени ГП на Канада пред две недели поради рестрикциите во Канада но сега затоа што Турција е на „црвената листа“ на многу држави се откажува и трката во Истанбул.

Па сега ќе има поместувања во календарот. Француското ГП ќе се вози од 18 до 20 јуни, а потоа следуваат два едноподруго викенда со трки на „Ред Бул Ринг“ на „Шпилберг“ прво како Штаерско ГП па потоа ГП на Австрија.

Засега останува списокот од 23 трки во сезоната.

Your updated F1 calendar, now with two races in Austria and a slightly earlier race in France 🗓️#F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b

— Formula 1 (@F1) May 14, 2021