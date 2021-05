Полицијата во Глазгов имаше многу работа со прославата на навивачите на Ренџерс по освојувањето на 55-та титула во историјата на клубот. За време на викендот, Ренџерс и официјално го добија шампионскиот трофеј, а илјадници навивачи се собраа на улиците на градот за да слават.

Сепак, енормните количини на алкохол за некои не излегоа на добро. Имаше масовни тепачки откако дел од навивачите почнаа да фрлаат предмети и шишиња кон дел од останатите групи навивачи на тимот од Глазгов.

Полицијата мораше да ги растера приврзаниците, но додека полицијата ја спроведе интервенција, многу навивачи беа повредени, а на некои дури им беше потребна лекарска помош.

Rangers fans fighting each other is the funniest and most depressing thing I’ve ever seen. Good job lads. I bet auld Lizzie must be very proud tonight. pic.twitter.com/m0XotsP3Fc

A view from what appears to be inside a restaurant in #GeorgeSquare last night as hooligans launch missiles at riot police. pic.twitter.com/04T8pdjNDA

Im embarrassed by the rangers fans fighting with each other yesterday but please don’t let the other half of the city act like they’re angels 🤣🤣🤣 glasshouses and all that. Ridiculous. Stupid “fans” if you can call them that on both sides. pic.twitter.com/Etr7di27Hi

— Stuart. (@StuPollock1) May 16, 2021