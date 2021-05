Претседателот на Фудбалскиот сојуз на Германија Фриц Келер поднесе оставка од функцијата поради морални причини, пренесува „Ројтерс“. Келер бил принуден да ја напушти функцијата во германскиот фудбал после големиот притисок на јавноста поради непримерниот нацистички коментар кон претседателот на Управниот одбор Рајнер Кох.

На состанокот одржан на 23. април Келер го нарекол Кох, кој инаку е судија, „Фрајслер“ по озогласениот нацистички судија Роланд Фрајслер, кој бил учесн ик на конференцијата во 1942. година на која нацистите го претставиле своето конечно решение за истребување на Евреите.

Инаку Келер беше избран за претседател на ФС во 2019 година за да ја реорганизира Сојузот по низа афери. А во тоа не успеа, тој е четвртиот едноподруго претседател кој поднесува оставка.

Неговиот претходник Рајнхард Гриндел поднесе оставка по критиките поради поклонет луксузен часовник од извесен украински бизнисмен. Претходно Нирсбах и Цванцигер беа под истрага во Швајцарија за малверзации и подмитување околу организацијата на СП 2006 кое се одржа во Германија.

