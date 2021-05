Селекторот на француската репрезентација Дидие Дешамп денеска го објави списокот на фудбалери на кои ќе смета за ЕП ова лето. Како и штос е најавуваше, Дешамп по 6 години го врати во составот на „Галските петли“ и најдобриот напаѓач на Реал (М), Карим Бензема.

Во списокот на Дешамп се најдоа:

Голмани: Љорис, Манданда, Мањан.

Одбрана: Павард, Дубоа, Зума, Варан, Кимпембе, Ленглет, Л. Хернандез, Дињ, Кунде

Среден ред: Сисоко, Канте, Лемар, Погба, Рабио, Толисо

Напад: Бен Једер, Бензема, Коман, Дембеле, Жиру, Гризман, Мбапе, Турам.

The 2️⃣6️⃣ Bleus en route for the EURO! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HXo2upwgWa

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 18, 2021