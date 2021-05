Белгија која е селекција број 1 на ФИФА листата го објави списокот на 26 играчи кои ќе играат на Европското првенство ова лето. Селекторот Роберто Мартинез направи силна селекција, тоа се имиња кои долго време играат заедно и нема некое изненадување. Белгија никогаш не била европски шампион, но можеби сега со оваа генерација на фантастични фудбалери како Де Брујн, Лукаку, Куртоа, Витзел, Мертенс можат да стигнат до тронот.

На списокот е и Еден Азар. Мартинез не можеше да ја изостави големата ѕвезда иако во Реал е во катастрофална форма. Тука е и неговиот брат Торган Азар. Единствено третиот голман Мат Зелс нема настап, а по него напаѓачите Џереми Доку од Рен и Леандро Тросар од Брајтон имаат најмалку од сите избрани (по шест настапи). Селекторот се одлучи да не ги повика Фелаини кој игра во Кина и Тим Кастелс кој игра добро во Волфзбург.

Белгија во групата на ЕП ќе игра со Данска, Финска и Русија.

OFFICIAL: Belgium have announced their squad for the 2020 European Championship. 🇧🇪#EURO2020 pic.twitter.com/sjqtZEVuZM

— Squawka News (@SquawkaNews) May 17, 2021