Нигерискиот напаѓач на екипата на Лестер, Калечи Ихеаначо синоќа со голот на мечот против Челзи испиша еден навистина пикантен рекорд во англиската Премиер лига. Имено, Ихеаначо стана првиот фудбалер во историјата на Премиер лигата кој во една сезона успеал да постигне гол во секој ден од неделата.

Kelechi Ịheanachọ is the first player to score a Premier League goal on every day of the week in the same season:

⚽️ Monday

⚽️ Tuesday

⚽️⚽️ Wednesday

⚽️ Thursday

⚽️ Friday

⚽️ Saturday

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Sunday

The Craig David special. 🙌 pic.twitter.com/rrWWTwIsvq

— William Hill (@WilliamHill) May 18, 2021